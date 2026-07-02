Las exportaciones de melón de la Región rebasan los 155 millones y alcanzan 36 mercados

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante la clausura del I Encuentro Agroprofesional del Melón. - CARM

TORRE PACHECO (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El melón de la Región de Murcia llegó en 2025 a un total de 36 países y superó los 155 millones de euros en exportaciones, con Alemania, Francia y Países Bajos como principales destinos, que concentraron cerca del 73% de las ventas al exterior, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado estos datos durante la clausura del I Encuentro Agroprofesional del Melón, celebrado en el marco de la III Semana Internacional del Melón de Torre Pacheco.

Buendía ha subrayado "la calidad del producto regional y el esfuerzo realizado por agricultores y empresas para seguir posicionando al melón murciano entre los más valorados de Europa".

Alemania se consolidó como el principal mercado de destino, con más de 54 millones de euros en ventas y una cuota superior al 35% del total exportado. Más del 80% de las exportaciones tuvieron como destino países del norte y oeste de la Unión Europea.

El consejero ha señalado que la campaña "está desarrollándose con normalidad" y que "el melón de la Región es sinónimo de calidad, seguridad alimentaria y profesionalidad", destacando también la capacidad del sector "para innovar y adaptarse a las demandas del mercado".

Durante su intervención, Buendía ha incidido en la necesidad de garantizar recursos hídricos suficientes para el sector agrícola y ha defendido que "las decisiones sobre infraestructuras y planificación hídrica respondan a criterios técnicos que permitan mantener la actividad agraria y el empleo asociado al sector".