La FNDB reafirma su papel de puente entre tecnología, empresa y sociedad en el DES25 celebrado en Málaga

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Digitalización y Blockchain (FNDB) ha tenido una presencia destacada en el Digital Enterprise Show (DES25), uno de los encuentros de transformación digital más importantes del sur de Europa.

Durante tres jornadas clave, la FNDB desplegó una agenda que combinó reflexión estratégica, transferencia tecnológica y consolidación organizativa, reafirmando su papel como puente entre tecnología, empresa y sociedad.

En primer lugar con la organización de una mesa redonda que abordó las cinco tecnologías que ya están redefiniendo el tejido empresarial. Moderada por el presidente de la FNDB, el murciano José Francisco Hernández, esta mesa se convirtió en una de las que más visibilidad tuvo del foro.

Con ponentes como Miguel Ángel Ortega (Libelium), Manuel Labella (Neotype) y Juan de Dios Rodríguez, el panel exploró el impacto práctico de la IA, IoT, robotización, automatización de procesos y blockchain en sectores como industria, smart cities, marketing digital o ciberseguridad.

Cada experto ofreció casos reales y soluciones aplicadas, destacando cómo estas tecnologías ya están aumentando la competitividad y resiliencia de pymes, desde la trazabilidad alimentaria hasta la eficiencia energética. "Estas no son apuestas de futuro, son herramientas reales que las pymes pueden aplicar hoy. La diferencia está en saber cómo y con quién", concluyó Hernández.

LA ASAMBLEA DE LA FNDB UN PUENTE ENTRE EUROPA Y LATINOAMÉRICA

Tras la mesa, la FNDB celebró su Primera Asamblea de delegados nacionales e Internacionales, un encuentro híbrido que reunió a más de 40 participantes entre miembros de la Junta Directiva, responsables territoriales, nacionales e internacionales, cubriendo no solo España, sino Latinoamérica y Europa, con representantes las diferentes comunidades autónomas como Madrid, Barcelona, Andalucia, Murcia, La Coruña, Asturias o Canarias entre otras.

A nivel internacional les acompañaron representantes de LATAM como Argentina, Uruguay, y de Europa como Italia y Francia entre otras. "La FNDB no es una torre de marfil, es una red práctica con rostro humano. Nuestro reto ahora es pasar de la visibilidad al impacto", afirmó su presidente.

En un ambiente cercano y colaborativo, se presentaron las nuevas incorporaciones al equipo, se hizo balance del periodo 2020-2025, y se expuso el Plan Estratégico 2025-2026, centrado en el Lanzamiento del Marketplace FNDB, el despliegue de la Escuela de FNDB, el Nuevo Portal de Empleo, la creación del Departamento de Ayudas y Subvenciones y el calendario de eventos propios (DigitalBlock, DigitalStream, BlockStream o Job Days), así como la presencia internacional (Merge Madrid, Gitex Dubái, VDS Valencia, etc.).

En la jornada siguiente, el 12 de junio, José Hernández protagonizó un workshop de alto contenido divulgativo, con una pregunta central: ¿cómo puede una pyme crecer gracias a la blockchain? Durante la sesión, explicó de forma práctica seis usos clave de esta tecnología, como la automatización con smart contracts, la trazabilidad y transparencia en la cadena de valor, la seguridad antifraude por inmutabilidad, las nuevas líneas de negocio mediante tokenización, la financiación descentralizada (DeFi, DAOs) o el posicionamiento competitivo e innovador.

El presidente compartió además ejemplos reales como los bonos tokenizados del Banco Santander, la trazabilidad alimentaria en Walmart o la certificación académica del MIT, subrayando que la blockchain no es una moda, sino un motor económico real. "Nuestra misión es democratizar el acceso a estas tecnologías. Que no queden en manos de unos pocos, sino al servicio de muchos. Esa es la visión de la FNDB", subrayó.

UNA VOZ COHESIONADA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El paso de la FNDB por el DES25 no solo consolidó su visibilidad institucional, sino que reafirmó su rol de agente catalizador entre innovación tecnológica y tejido productivo. Con más de 15 representantes activos durante el evento y presencia en medios, zonas de networking y reuniones estratégicas, la FNDB cerró su participación en el DES25 "como una de las voces más cohesionadas, propositivas y transversales del evento".

Frente a un ecosistema muchas veces dominado por grandes corporaciones, la federación mostró una alternativa basada en la tecnología útil (no decorativa), las empresas reales (no solo startups), la inclusión territorial (no centralismo) y la digitalización ética (no extractiva). "Lo que hacemos desde la FNDB no es futurismo, es presente en marcha. Y ese presente se construye con visión, personas y propósito común", concluyó Hernández.

Tras su paso por el DES25, la próxima cita de la FNDB será en Murcia, con la organización de un workshop presencial sobre IA impartido por David Calduch, que cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en Transformación digital, 15 años en LinkedIn y Social Selling, y desde 2023 es consultor y formador de Inteligencia Artificial (IA) a nivel internacional. Para más información se puede visitar la web: https://formaciones.fndb.es.