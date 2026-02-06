Los fuertes vientos pondrán este sábado en aviso naranja a la costa de Cartagena y Mazarrón

Archivo - Viento, olas, fenómenos costeros - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento protagonizarán el fin de semana en la Región de Murcia, especialmente este sábado por la tarde en el litoral de Cartagena y Mazarrón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado un aviso de nivel naranja.

En concreto, la Aemet ha emitido una alerta por fenómenos costeros adversos entre las 18.00 horas y la medianoche en esta zona de la Región, donde prevé vientos del suroeste de 60 a 70 kilómetros por hora (fuerza 8) y olas de hasta cuatro metros.

Además, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en nivel amarillo desde la medianoche hasta las 9.00 horas por rachas máximas de 80 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste.

Para la jornada del domingo, la Aemet ha emitido un aviso amarillo por vientos del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de 3 metros en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 00.00 a las 9.00 horas.