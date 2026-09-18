Gamarra destaca en Murcia la proposición de ley del PP para modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos ante el narcotráfico

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, reunida este viernes con alcaldes, portavoces y responsables de seguridad del PP en la Región de Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este viernes en Murcia que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de dotar a los agentes de mayor capacidad para responder y protegerse frente al narcotráfico y el crimen organizado.

Gamarra ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Murcia con alcaldes, portavoces y responsables de seguridad del PP de la Región, en un encuentro en el que ha participado también el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo, y en el que los representantes municipales han trasladado a la dirección nacional sus principales preocupaciones en materia de seguridad e inmigración.

REFORMA PARA PROTEGER A LOS AGENTES

La dirigente 'popular' ha explicado que la proposición de ley, ya registrada en el Congreso, plantea modificar distintos apartados de la normativa para que los agentes puedan disponer de herramientas legales que les permitan responder ante las amenazas a las que se enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

"El objetivo" es "dotar a los agentes de capacidad para poder responder" y que con esa respuesta "puedan protegerse", ha señalado Gamarra, quien ha advertido de que "hoy el narco tiene ya armas de guerra" y que "las narcolanchas en sí mismas ya son un arma que se utiliza contra nuestros agentes".

Por ello, ha reclamado "más medios materiales, más medios humanos y reformas legales" y ha señalado que la iniciativa responde a una demanda de los propios agentes y de sus familias. "De lo que estamos hablando es de proteger la integridad y la vida de aquellos que tienen que luchar contra el narcotráfico en la primera línea", ha afirmado.

Gamarra ha confiado en que la reforma pueda tramitarse y aprobarse y ha señalado que el objetivo es que entre en vigor para ofrecer protección jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Esta es una reforma que plantea el Partido Popular y que esperamos que se pueda tramitar, que se pueda aprobar y que desde el BOE nos pueda proteger", ha indicado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL POR LA SITUACIÓN DE CEUTA

Asimismo, Gamarra ha criticado la actuación del Gobierno central ante la situación registrada este viernes en Ceuta y ha cuestionado que el Ejecutivo no haya respaldado, según ha afirmado, el pronunciamiento de la Unión Europea sobre la situación de la ciudad.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha considerado "lamentable" que ese pronunciamiento europeo de apoyo a Ceuta y de defensa de su integridad territorial "no haya contado con el apoyo del Partido Socialista" y ha acusado al PSOE de haber trabajado para que otros partidos se opusieran a esa declaración.

"Está siendo más firme Europa defendiendo a España que el propio presidente del Gobierno", ha afirmado Gamarra, quien ha considerado que la situación vivida este viernes es consecuencia de la "falta de actuación" del Ejecutivo.

"¿A qué está jugando Pedro Sánchez cuando no se preocupa de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el país en el que él es presidente del Gobierno?", ha planteado.

También ha cuestionado el lugar elegido para el traslado al considerar que se trata de "una infraestructura crítica como es un puerto" y ha defendido que "debe también protegerse". Reclama así que la actuación del Gobierno debe dirigirse al retorno de las personas llegadas a Ceuta y ha criticado que, a su juicio, la política actual pueda convertir la ciudad "en un CETI permanente".

Preguntada por el horizonte fijado por el presidente del Gobierno hasta Navidad para afrontar la situación, ha considerado que ese plazo "no es asumible". "Pedirles que aguanten hasta Navidad es cronificar esta situación", ha señalado.

DATOS DE CRIMINALIDAD

La dirigente del PP también se ha referido al balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre y ha asegurado que los datos muestran que la inseguridad "no es subjetiva", sino que "es una realidad".

En relación con la Región de Murcia, Gamarra ha señalado que las infracciones penales han aumentado un 5,6% en ese periodo, mientras que las lesiones graves y riñas tumultuarias han crecido un 36,6%. Asimismo, ha apuntado incrementos del 9,2% en el tráfico de drogas, del 7,1% en los robos con violencia o intimidación y del 6,4% en los delitos contra la libertad sexual. "Y así un suma y sigue" ha afirmado la dirigente 'popular'.

En este sentido, en la reunión que ha mantenido en Murcia, Gamarra se ha centrado en un punto en concreto y ha alertado sobre la presencia de narcolanchas en las costas de la Región de Murcia. Ha defendido así la necesidad de reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. "Lo que antes era una anécdota se ha convertido en el día a día de esta Región", ha afirmado.

Ante estos datos, ha reclamado más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha vinculado esta petición con la reforma legal anunciada este viernes. "El Partido Popular alza la voz y pide medios", ha afirmado.

Gamarra ha recordado además el episodio en el que tres guardias civiles resultaron heridos recientemente y ha defendido que los agentes necesitan tanto recursos materiales y humanos como modificaciones legales que les permitan hacer frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

ENCUENTRO CON RESPONSABLES MUNICIPALES

Por su parte, Luengo ha destacado el carácter municipalista del PP y ha señalado que los alcaldes y concejales reunidos este viernes en Murcia han podido trasladar sus inquietudes a la dirección nacional del partido a través de Gamarra.

"Los alcaldes y concejales con los que nos hemos reunido han tenido la oportunidad de trasladar sus inquietudes a la Dirección Nacional", ha afirmado el secretario general del PP regional, quien ha incidido en que estos cargos públicos mantienen "el contacto total con el vecino y con las problemáticas del día a día".

Luengo ha destacado que Gamarra "entiende perfectamente este lenguaje" después de haber sido alcaldesa de Logroño durante ocho años y ha calificado de "fluida" la reunión mantenida con los representantes municipales.

Gamarra ha explicado que su presencia en Murcia responde a su intención de mantener contacto con el territorio y abordar "los temas que importan" en la Región, con especial atención a la seguridad y la inmigración, así como a las iniciativas relacionadas con la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad.