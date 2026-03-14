El Gobierno regional abre nuevas oportunidades de negocio en Asia con una misión comercial a Indonesia y Malasia

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), impulsa una nueva misión comercial directa a Indonesia y Malasia, con el objetivo de seguir abriendo mercados, ensanchar el perímetro exterior de las empresas de la Región de Murcia y consolidar una estrategia de diversificación que permita reducir riesgos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

La actuación, de carácter multisectorial, se desarrollará del 19 al 25 de abril y mantiene abierto el plazo de inscripción en la web del Info hasta el 19 de marzo.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "la internacionalización ya no consiste solo en vender fuera, sino en saber llegar a los mercados adecuados en el momento preciso y con el acompañamiento necesario".

En este sentido, la consejera subrayó que "el Gobierno regional está ayudando a que las empresas de la Región ganen músculo exportador, diversifiquen destinos y encuentren oportunidades reales de negocio en economías con gran proyección, alineando esa apertura exterior con una hoja de ruta basada en la competitividad, la anticipación y la resiliencia".

La misión se ha diseñado para concentrar oportunidades en ámbitos como las infraestructuras, la agroindustria, las energías renovables y la tecnología industrial. En ambos destinos, las empresas participantes dispondrán de agendas de reuniones comerciales individualizadas y de acompañamiento técnico especializado, un planteamiento que permite transformar el interés comercial en contactos útiles y avanzar con mayor solidez en mercados complejos, pero con amplio recorrido para la empresa regional.

En el caso de Indonesia, las exportaciones alcanzaron en 2025 los 3,62 millones de euros, con 42 empresas regionales realizando operaciones comerciales en este mercado. Los principales productos exportados fueron los químicos, ingredientes y aditivos para la alimentación y preparaciones alimenticias diversas.

Por su parte, Malasia concentró ventas por valor de 12,78 millones de euros en 2025, con 68 empresas de la Región exportando a este destino. Entre los principales productos vendidos destacan las carnes y despojos congelados, productos químicos y preparaciones alimenticias diversas.

"Aunque no se trata todavía de mercados principales para la Región, su valor estratégico crece precisamente por su capacidad para ensanchar destinos, diversificar riesgos y abrir nuevas rutas de negocio en una de las áreas económicas más dinámicas del mundo", concluyó la titular de Empresa.