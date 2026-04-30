La Guardia Civil desmantela un grupo criminal responsable de 36 robos y hurtos en Torre Pacheco (Murcia)

1083095.1.260.149.20260430130529 Uno de los detenido en la operación 'Fauron' - GUARDIA CIVIL

Los ocho detenidos programaban los delitos casi de forma espontánea y no existía entre ellos una jerarquía delictiva clara

TORRE PACHECO (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco (Murcia) a siete hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y los 31 años, como presuntos miembros de un grupo criminal al que se atribuye la autoría de más de una treintena de robos y hurtos en el municipio, según ha informado la Benemérita.

La investigación, enmarcada en la operación 'Fauron', se inició en noviembre del pasado año, cuando el Instituto Armado detectó un incremento de robos y hurtos en turismos estacionados tanto en la vía pública, como en garajes de edificios.

De forma simultanea, en el municipio se sucedieron otros robos, en este caso violentos, en los que se llegaron a emplear armas blancas.

En dos de los casos, las víctimas resultaron con lesiones graves por cortes con arma blanca, mientras que en el tercero una persona fue abordada cuando se encontraba dentro de su coche por una mujer que, de forma violenta, le arrancó una cadena de oro del cuello y le quitó un anillo.

Mientras avanzaba la investigación también se detectaron otros robos con fuerza en vivienda, incluso con los moradores dentro, y en comercios de la localidad.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron de cada escenario delictivo indicios, imágenes de cámaras de seguridad y otras informaciones que fueron poniendo el foco en conocidos delincuentes.

Según se desprende de la investigación, los miembros del grupo tenía una organización "caótica" ya que programaban los delitos casi de forma espontánea y no existía entre ellos una jerarquía delictiva.

Además, la Guardia Civil averiguó que se reunían en una zona aislada, una especie de granja semiabandonada, donde algunos de ellos pernoctaban.

La mayoría contaba con un abultado historial delictivo, lo que les servía para actuar con precaución, y tomaba medidas de seguridad tales como realizar un reconocimiento de las zonas antes de robar y usar pasamontañas y guantes para evitar ser identificados.

Desde el pasado mes de febrero y hasta la fecha, la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, supuestos miembros de un grupo criminal al que se atribuye la presunta autoría de 36 delitos contra el patrimonio, entre los que se encuentran 18 robos en el interior de vehículo, robos en viviendas y comercios, hurtos, uso fraudulento de tarjeta bancaria y tres delitos de robo con violencia e intimidación.