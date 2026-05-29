La Guardia Civil desmantela un grupo delictivo dedicado al cultivo masivo de marihuana en Ricote

Un agente de la Guardia Civil junto a uno de los detenidos en la operación 'Battuto' - GUARDIA CIVIL

RICOTE (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en los municipios de Ricote y Blanca (Murcia) y Orihuela (Alicante) la operación 'Battuto', que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo integrado por siete personas y dedicado a cultivar gran cantidad de marihuana para su distribución en sendas provincias, según ha informado la Benemérita.

Durante la operación, los agentes han desmantelado dos invernaderos tipo 'indoor' instalados en una vivienda y una nave industrial en Ricote, que disponían de 700 plantas de marihuana en fase de cultivo, y ha intervenido todos los elementos utilizados para su cultivo y una escopeta de caza que figuraba como sustraída.

Las actuaciones se iniciaron el pasado febrero, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción de grandes cantidades marihuana en el Valle de Ricote.

Tras los primeros pasos de la operación, el Equipo de Investigación constató la existencia de dos plantaciones de marihuana ubicados en viviendas rurales de Ricote, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia para identificar a los autores de estos hechos delictivos.

Fruto de la investigación, los guardias civiles identificaron a los siete integrantes del grupo delictivo, residentes en Ricote, Blanca y Orihuela.

Además, el Instituto Armado comprobó que las viviendas objeto de la investigación contaban con conexiones ilícitas a la red eléctrica para abastecer la amplia demanda energética de los invernaderos que albergaban.

Además, los guardias civiles han localizado una nave industrial que contaba con un amplio y sofisticado invernadero para el cultivo masivo e intensivo de cannabis, que también ha sido desmantelado.