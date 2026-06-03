La Guardia Civil detiene a dos experimentados delincuentes por el robo de joyas en un domicilio de Aledo

Un agente de la Guardia Civil trabaja en la investigación - GUARDIA CIVIL

ALEDO (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 33 y 34 años, vecinos de Murcia y con un amplio historial delictivo, por robar presuntamente varias piezas en un domicilio del municipio de Aledo.

La investigación se inició el pasado abril, cuando una vecina denunció que le habían robado joyas que tenía guardadas en una estancia de su vivienda.

El Instituto Armado realizó una inspección ocular y detectó la cerradura de la puerta de la casa forzada.

Además, recopiló as grabaciones de cámaras de vigilancia aportadas por la Policía Local de Aledo que permitieron visualizar el vehículo en el que los sospechosos llegaron al municipio. Ese mismo coche aparecía poco después, en otra grabación, aparcado junto a la vivienda donde se cometió el robo.

Los investigadores, apoyándose en los datos recabados el día del robo, las grabaciones y las declaraciones de diferentes testigos, lograron identificar a los sospechosos.

En colaboración con las policías locales de Aledo y Totana, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de dispositivos y vigilancias de las que resultó la localización del turismo en Totana.

En el coche viajaban dos hombres, vecinos de Murcia y con un abultado historial delictivo.

La inspección de sus pertenencias y del maletero permitió localizar varias herramientas, de las habitualmente empleadas para forzar puertas, así como bufandas tubulares y guantes, con los que supuestamente tapaban su rostro y manos para evitar ser identificados.