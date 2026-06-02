La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Mula por sustraer 10 toneladas de limones valoradas en 10.000 euros

Limones recuperados - GUARDIA CIVIL

MULA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mula, ha desarrollado la operación 'Vernacho', una investigación iniciada para esclarecer el robo de cerca de 10 toneladas de limones en varias explotaciones agrícolas del municipio muleño, que ha culminado con la detención de dos experimentados delincuentes como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios robos con fuerza, cometidos en explotaciones agrícolas de Mula, de donde habían sido sustraídas cerca de 10 toneladas de limones de la variedad 'verna', una de las de mayor valor comercial del mercado actual. El valor de lo sustraído ronda los 10.000 euros.

Guardias civiles de los equipos ROCA, contra robos en el campo, se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que los robos se habían producido durante los fines de semana, a plena luz del día, según ha informado la Benemérita.

Después de romper los vallados perimetrales, los delincuentes accedían a las fincas, cogían los cítricos y los introducían en maleteros de turismos y furgonetas.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mula, llevó a cabo una serie de indagaciones y vigilancias que permitieron identificar las matrículas de los vehículos supuestamente involucrados en estos robos.

Hasta el momento, la operación 'Vernacho' ha culminado con la detención de dos hombres --vecinos de Mula y con un abultado historial delictivo por delitos similares-- como presuntos autores de delito de robo con fuerza.