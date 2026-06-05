La Guardia Civil detiene a tres jóvenes por una decena de robos en trasteros de cinco edificios de Archena

Bicicletas recuperadas en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años como presuntos autores de una decena de robos en trasteros y garajes de cinco edificios de Archena (Murcia) por valor de 8.500 euros, según ha informado la Benemérita.

La operación 'Firebird blue', que se enmarca en el 'Plan contra el robo en viviendas', arrancó el pasado abril, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de varios robos en viviendas del casco urbano de Archena.

Los investigadores averiguaron que los robos se cometían con el mismo patrón, ya que los ladrones accedían a las zonas comunitarias de los edificios después de entrar por las puertas principales utilizando el método resbalón.

Una vez dentro de la finca, se dirigían a los trasteros y garajes y los forzaban para llevarse objetos fáciles de transportar como bicicletas.

En una semana, los sospechosos robaron hasta en una decena de ocasiones, accediendo a un total de cinco edificios, muy próximos entre sí, lo que había generado alarma social.

La Guardia Civil realizó la inspección ocular de cada uno de los escenarios delictivos y obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad de los propios edificios y de establecimientos cercanos.

Uno de los indicios de relevancia fue la recogida de una huella de calzado que permitió identificar a uno de los sospechosos.

Recientemente, la operación 'Firebird blue' ha culminado con la detención de tres hombres como presuntos autores de una quincena de delitos de robo con fuerza, 10 de ellos cometidos en edificios y otros tres en el interior de vehículos.