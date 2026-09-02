La Guardia Civil intercepta una embarcación en Cabo Cope y detiene a sus dos patrones

ÁGUILAS (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha interceptado este miércoles una nueva embarcación a la altura de Cabo Cope, en el municipio de Águilas, y ha detenido a sus dos patrones, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a través de la red social 'X'.

Se ha desplegado un dispositivo de seguridad por tierra, mar y aire, de acuerdo con la información difundida por el delegado del Gobierno.

Lucas ha señalado que esta intervención se enmarca en las actuaciones que se están desarrollando para combatir a las organizaciones que operan en las costas regionales y ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan trabajando "con firmeza contra las mafias que operan en las costas de la Región de Murcia".

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la embarcación interceptada, la identidad de los detenidos o las circunstancias concretas de la intervención.