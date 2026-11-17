1134601.1.260.149.20261117124328 La Guardia Civil se incauta de más de mil productos falsificados en un comercio de Cartagena - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido más de mil artículos de reconocidas marcas supuestamente falsificados en un comercio de Cartagena y ha detenido al responsable del establecimiento como presunto autor de delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado la Benemérita, efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras con sede en Cabo de Palos examinaron diferentes artículos textiles y complementos expuestos para su venta y detectaron indicios que apuntaban a su posible falsificación.

En concreto, los agentes observaron discrepancias en el etiquetado respecto al utilizado por las marcas originales, precios de venta notablemente inferiores a los habituales en el mercado y acabados que, pese a presentar un elevado grado de similitud con los originales, difieren de los estándares de fabricación oficiales.

Para confirmar las sospechas iniciales se realizaron las correspondientes comprobaciones y consultas con los representantes de las marcas comerciales afectadas, quienes corroboraron que los artículos inspeccionados no eran originales y carecían de autorización para su comercialización.

Como resultado de la actuación, los guardias civiles se incautaron de más de mil artículos entre prendas de vestir, calzado y bolsos correspondientes a diferentes marcas comerciales.