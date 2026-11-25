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BULLAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de entre 30 y 40 años en una vivienda de Bullas (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press.

El cadáver de la víctima ha sido hallado en la mañana de este miércoles con signos de violencia por arma blanca en el interior del domicilio que compartía presuntamente con su pareja sentimental, que aún no ha sido localizada.

Los agentes han abierto una investigación para localizar al sospechoso y proceder a su detención.