Guevera advierte que si la moción de PP y Vox de Jumilla "tiene indicios de delito de odio" habrá consecuencias

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha advertido que el Ejecutivo de la nación está estudiando el caso ocurrido en Jumilla, tras aprobar el Pleno de la localidad una moción de PP y Vox que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas. Así, ha avisado que "si se encuentra algún indicio de delito de odio" habrá consecuencias.

Guevara, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha reiterado en ese sentido que "si se encuentra algún indicio de que lleva a esta discriminación, a este discurso de odio, a esto que es confrontar inmigración con españoles, a cristianos contra musulmanes, que es lo que se pretende por mucho de que quieran vendernos otro tipo de discurso, lo estamos estudiando y estamos muy vigilantes, porque por supuesto que eso va a tener sus consecuencias".

"Se está mirando desde el Gobierno de España y se está estudiando esta propuesta para que si tiene indicio de delito de odio, de que vulnera esta norma fundamental, pues que se pague con las consecuencias", ha declarado.

Para ello, el Gobierno de la nación cuenta con los mecanismos que tiene cualquier administración, que son los servicios jurídicos encargados de analizar este tipo de cuestiones. Ahora, ha indicado, en un pleno de un ayuntamiento "tiene que estar también bajo esa tutela del secretario de la corporación".

Ha lamentado, al hilo, que lo que se está viviendo, de forma generalizada, en la Región es un "total despropósito", prueba de ello, recuerda, son los altercados ocurridos en Torre Pacheco y "ahora se utiliza una maniobra diferente, pero que tiene el mismo objetivo, fracturar nuestra convivencia".

Sin embargo, ha manifestado que la propia Constitución "contempla ese respeto al rezo, esa libertad que debemos de tener a nuestra religión, cada uno que practique la que quiera, pero bajo ese respeto que nos ampara nuestra Constitución".

Considera, por tanto, que la moción aprobada en el Pleno de Jumilla hace más de una semana tiene un efecto discriminatorio contra parte de los vecinos de la localidad, "por mucho que lo quieran disfrazar y camuflar".

"He escuchado dirigentes del equipo de gobierno de Jumilla intentando vendernos otra versión, tratarnos de tontos, pero está claramente explicado, y además así lo ha dicho Vox, y así se enorgullece este partido de ultraderecha de que ha conseguido en Jumilla lo que pretende conseguir en el resto de España", lamenta.

Guevara ha señalado que en la Región "se nos está utilizando como conejillos de indias". "Somos un laboratorio de la extrema derecha donde quieren confrontar, quieren romper nuestra convivencia, algo que no podemos permitir en una democracia como la que tenemos", ha indicado.

Ha confirmado que ha mantenido contacto con concejales del Grupo Municipal Socialista en Jumilla, ya que "estaban preocupados viendo que en Jumilla se estaba intentando también generar esta situación tan complicada que quieren desde estos partidos de la ultraderecha".

Un escenario, dice, en donde el Gobierno regional "está totalmente desaparecido. Aquí, ni en Torre Pacheco sabemos nada de ellos, ni ahora, con lo que está pasando en Jumilla, sabemos nada de ellos".

El Gobierno regional "hace brazos caídos y no asume la realidad social de la Región, que no aplica políticas de integración, de inclusión, no desarrolla planes de convivencia".