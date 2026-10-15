Herido grave un ciclista de 35 años en Mazarrón

Sanitarios atienden y trasladan a ciclista herido grave en carretera RM-332, Mazarrón - 112 REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han atendido este miércoles a un ciclista de 35 años que ha sido hallado inconsciente y herido de gravedad en la carretera RM-332 Las Palas-Puerto de Mazarrón, a 3 kilómetros de Puerto de Mazarrón, ha informado 112 Región de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 20.07 horas una llamada de alerta. Inmediatamente se ha desplazado al lugar una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y una patrulla de Guardia Civil.

Los sanitarios han atendido y estabilizado al herido, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, y lo han trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Se desconocen por el momento las circunstancias en las que se ha producido el accidente.