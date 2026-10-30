Sucesos.- Identificadas 85 personas y seis detenidos en un dispositivo en centros de trabajo y de ocio en Mazarrón - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Mazarrón, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo un operativo conjunto de inspección en centros laborales y establecimientos de ocio del municipio, con el objetivo de detectar posibles actividades ilícitas que pudieran afectar a la seguridad ciudadana y comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de extranjería.

COLABORACIÓN ENTRE CUERPOS DE SEGURIDAD Y LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Durante el desarrollo del dispositivo se realizaron inspecciones y controles preventivos en seis centros de trabajo y establecimientos de ocio del término municipal de Mazarrón, en las que se contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se identificó a 85 personas, según han informado desde los cuerpos policiales.

SEIS DETENIDOS POR EXTRANJERÍA

Se detuvo a seis personas por encontrarse en situación de estancia irregular en el país, por lo que se incoaron los correspondientes expedientes administrativos de expulsión del territorio nacional por infracciones graves a la Ley de Extranjería.

MÁS DE UNA DOCENA DE ACTAS POR INFRACCIONES

Asimismo, detectaron 13 infracciones a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana por tenencia de drogas y armas. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social también levantaron actas de las infracciones detectadas en los comercios inspeccionados.

El operativo se enmarca dentro de la colaboración permanente y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales para la detección de ilícitos penales e irregularidades administrativas que pudieran estar desarrollándose, en un esfuerzo conjunto orientado a proteger el interés general de todos los ciudadanos.