Ingresa en prisión el detenido por acabar con la vida de un vecino de Fortuna (Murcia) tras denunciarlo por robo

El presunto autor del homidio, tras ser detenido - GUARDIA CIVIL

FORTUNA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Cieza ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el varón detenido como supuesto autor del homicidio consumado de un vecino de Fortuna, a quien presuntamente mató a golpes en represalia por haberle denunciado por un robo con violencia.

La resolución, dictada tras su puesta a disposición judicial, fundamenta la medida cautelar en la necesidad de evitar un posible riesgo de fuga y de preservar el desarrollo de la investigación, evitando la destrucción de pruebas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU)

La Guardia Civil detuvo este miércoles en Fortuna (Murcia) al individuo, en cuyo domicilio fueron hallados diversos efectos vinculados al caso, como prendas de vestir, teléfonos móviles --entre los que se encontraba el de la víctima-- y un patinete eléctrico.

En la misma intervención, bautizada como operación 'Fuente Blanca', los agentes arrestaron también a la pareja del sospechoso por su supuesta implicación en el asalto inicial, cometido contra la víctima a finales del pasado año en su vivienda.

Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado abril, cuando varios vecinos alertaron de la ausencia de la víctima, de la que llevaban varios días sin saber nada, según ha informado el Instituto Armado.

Varias patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana se movilizaron para verificar los hechos y hallaron el cuerpo sin vida del desaparecido, con evidentes signos de violencia, en su propio domicilio, ubicado en un paraje rural de difícil acceso del municipio.

De forma inmediata, especialistas en Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular en la escena del crimen. De forma paralela, el equipo especializado en investigación de homicidios puso en marcha las pesquisas para reconstruir los últimos pasos del fallecido.

La operación permitió constatar que la víctima había sufrido a finales de diciembre de 2025 un robo con violencia e intimidación en su casa, donde fue agredido y sufrió lesiones que requirieron asistencia sanitaria. En aquel asalto le sustrajeron la cartera, documentación y el teléfono móvil.

Al denunciar los hechos, la víctima declaró que sospechaba de un conocido y vecino de la zona, al que llegó a identificar durante el robo. La Guardia Civil localizó entonces al sospechoso y lo investigó por estos hechos.

Meses después, este individuo recibió una citación judicial para prestar declaración en calidad de investigado, comparecencia que se llevó a cabo el pasado 22 de abril, justo un día antes de que se le perdiera la pista a la víctima.

Según se desprende de la investigación, el arrestado accedió presuntamente a la vivienda del denunciante en represalia por dicha imputación judicial y materializó el homicidio tras golpearle en varias ocasiones con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

Tras recabar todos los indicios necesarios, la Benemérita desarrolló la fase de explotación de la operación, contando con el apoyo de canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos.

El registro concluyó con la detención del presunto homicida y la de su pareja, acusada de un presunto delito de robo con violencia e intimidación por su supuesta implicación en el asalto del pasado mes de diciembre.

Según destaca el Instituto Armado, la colaboración ciudadana y la exhaustiva labor investigadora han resultado clave para el esclarecimiento de los hechos.