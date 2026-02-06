El Ingreso Mínimo Vital llega en enero a más de 37.000 hogares en la Región de Murcia

Archivo - Cooperación andaluza para la lucha contra la pobreza infantil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID/MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 37.179 hogares en la Región de Murcia con 130.496 beneficiarios, de los que 57.592 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la cuantía media de la prestación en la Región es de 479,26 euros al mes por hogar --136,54 por beneficiario-- y el importe bruto de la nómina de esa mensualidad ha alcanzado, en global, los 18,9 millones de euros.

Entre los titulares beneficiarios, 14.398 son hombres y 22.781 mujeres, todos con una edad media de 44,8 años. Además, 29.347 hogares cuentan con un complemento de ayuda a la infancia, que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo.

En España, el IMV ha llegado en enero de 2026 a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas. Del conjunto, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 1.001.789.

La cuantía media de la prestación ha sido de 546,8 euros al mes por hogar. En total, la nómina actual ha ascendido a más de 457,7 millones de euros.