Una jornada gratuita reunirá el próximo martes, 24 de noviembre, a expertos en ciberseguridad y empresas de la Región para compartir herramientas y medidas prácticas frente a los ciberataques - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra, ha organizado la jornada 'Que un ciberataque no pare tu negocio', dirigida a pequeñas y medianas empresas, y autónomos de la Región de Murcia, para ofrecerles conocimientos y recursos prácticos con los que anticiparse a las amenazas digitales.

La cita tendrá lugar el próximo martes, 24 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Murcia y contará con especialistas en ciberseguridad y empresas de la Región, que compartirán conocimientos y experiencias sobre las amenazas digitales que afectan a la actividad empresarial.

El programa incluirá una ponencia de Pablo San Emeterio, fundador de la empresa Vapasec y especialista en ciberseguridad, titulada 'Cómo piensan los malos y cómo cerrarles la puerta', en la que abordará las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes y las medidas para reducir sus riesgos.

También se tratará el uso de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas en las organizaciones, conocido como Shadow AI. En este sentido, Andrés Caballero, responsable de la Oficina de Digitalización Pyme de la Cámara de Comercio de Murcia, explicará sus posibles consecuencias para la seguridad de la información.

La jornada incluirá además la mesa redonda 'Ciberseguridad en la práctica: experiencias reales de empresas murcianas', en la que dos empresas usuarias de ORUM compartirán cómo este servicio les ayuda a identificar riesgos y mejorar la seguridad de sus negocios.

"La ciberseguridad es fundamental para garantizar la continuidad de los negocios y proteger la información de empresas y clientes. Por eso es importante acercar a pymes y autónomos herramientas y conocimientos que les permitan identificar riesgos y actuar de forma preventiva", destacó el director general de Transformación Digital, Javier Martínez.

ORUM, UN SERVICIO GRATUITO PARA LAS EMPRESAS

La jornada permitirá seguir compartiendo los servicios que ofrece ORUM, la plataforma de ciberseguridad de la Región de Murcia, que brinda a pymes y autónomos herramientas para analizar sus activos digitales, detectar vulnerabilidades y amenazas y recibir acompañamiento técnico especializado.

El servicio permite conocer los riesgos a los que están expuestas las empresas y obtener recomendaciones para mejorar su protección, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos avanzados. La asistencia a la jornada es gratuita y todos los interesados en asistir deben inscribirse previamente en la página web orum.carm.es/jornada-de-ciberseguridad.