López Miras comparecerá el 12 de febrero en la Asamblea para responder a los portavoces parlamentarios

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha ordenado la actividad parlamentaria de la próxima semana, en la que el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno para responder a las preguntas orales que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios.

La sesión de control al presidente se celebrará el jueves 12 de febrero, a partir de las 9.30 horas, e incluirá también preguntas al Consejo de Gobierno y varias interpelaciones.

Entre ellas figuran las relativas a la denegación de ayudas al alquiler para jóvenes, formulada por el Grupo Mixto; las ayudas para la proyección exterior de las pymes, a iniciativa del Grupo Popular; el retraso en el cumplimiento del acuerdo para elaborar un plan estratégico del sector editorial regional, planteada por el Grupo Socialista; la supresión de la sala de control de la Autovía RM-15, por parte de Vox; la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, del Grupo Mixto; y la exclusión de agricultores y ganaderos de las ayudas por la sequía, también a iniciativa socialista.

La actividad parlamentaria arrancará el lunes, 9 de febrero, con la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en la que comparecerá el interventor general para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2022, se dará cuenta de las comparecencias pendientes y se abordará el inicio de los trabajos de la cuenta de 2023.

A continuación, se reunirá la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, con las comparecencias del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita; y del secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón Alarcón.

El martes 10 de febrero, a las 11.00 horas, se celebrará la Comisión de Sanidad y Política Social, que debatirá mociones sobre la creación y financiación de un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT); medidas para mejorar la situación de pacientes con enfermedades raras; la construcción de centros de salud previstos en el Plan de Inversión en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2026; la ampliación de personal sanitario en las urgencias de Calasparra y la apertura de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); la dotación de un centro de salud en Roldán (Cartagena); y un fondo de compensación por la atención hospitalaria a pacientes de otras comunidades autónomas.

El miércoles 11 de febrero, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar la sesión plenaria de impulso, en la que se debatirán y votarán iniciativas sobre incentivos fiscales en vivienda en la declaración de la renta; el rechazo al acuerdo comercial UE-Mercosur; la aprobación de planes municipales de accesibilidad y un plan regional; la reapertura al tráfico de pasajeros de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín; la puesta en marcha del Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) de Águilas; y la creación de una zona franca en la comarca del Campo de Cartagena.