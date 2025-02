López Miras critica que la quita de deuda es una "trampa" de Sánchez que no resuelve el problema de financiación

A su parecer, "lo que hace falta es reformar el sistema de financiación que está caducado desde 2014"

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha criticado que la propuesta de condonar 3.318 millones de deuda a la Región es una "trampa de trilero" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "no resuelve el problema de financiación autonómica de la Región de Murcia".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este lunes anunció que la propuesta que llevará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles es la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, 3.318 millones de euros en el caso de la Región de Murcia.

En este sentido, López Miras ha señalado que la ministra hizo estas declaraciones "a rebufo" porque "no anunció ella" la quita de la deuda. De hecho, a su juicio, esta es la primera "cuestión a reflexionar" sobre la condonación de la deuda.

Y es que "quien ayer anunció una condonación de la deuda para la Región de Murcia fue Oriol Junqueras, un excarcelado, una persona que intentó dar un golpe de Estado, un golpista que condenaron y metieron en la cárcel, con el que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado", tal y como ha reprochado López Miras.

Así, López Miras ha lamentado que es Junqueras, que ya ha salido de la cárcel, el que este lunes "anuncia para toda España esa condonación de la deuda" que "es un acuerdo, en realidad, entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno".

"Y como daño colateral o beneficio colateral de ese pacto de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes quieren condonarnos un porcentaje de la deuda al resto de comunidades autónomas, por eso lo anuncian los separatistas catalanes", ha remarcado.

"Ese será el problema de los separatistas catalanes, pero no es el problema de la Región", según López Miras, quien ha querido aclarar que la Comunidad de Murcia "tiene un problema de financiación autonómica". Y tal y como ha criticado, esta condonación de la deuda "no arregla el problema de financiación autonómica de la Región de Murcia".

A este respecto, ha criticado que el Gobierno de España le está dando a la Región de Murcia cada año "entre 650 millones de euros menos, si nos comparamos con la media de las comunidades uniprovinciales, y 1.200 millones de euros menos si nos comparamos con la mejor financiada".

En definitiva, ha lamentado que la Región recibe "entre 650 y 1.200 millones de euros menos cada año para pagar nuestra educación, nuestra sanidad y la política social".

"Y si cayéramos en la trampa del trilero Pedro Sánchez y aceptásemos esa condonación de la deuda que ha pactado con los separatistas catalanes, al día siguiente los ciudadanos de la Región de Murcia seguirían recibiendo del Gobierno de España cada año entre 650 millones de euros y 1.200 millones de euros menos para pagar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales", ha reprochado.

Por tanto, a su parecer, la condonación de la deuda "es una trampa de trilero" y "es mentira" porque lo que suponen los intereses de la condonación de esa parte de la deuda "son en torno a los 37 millones de euros".

"¿Quieren cambiarnos los entre 650 millones de euros y 1.200 millones de euros que nos debe cada año el Gobierno de España por 37 millones de euros?", se ha preguntado López Miras. "¿Pero quién se ha creído que somos los ciudadanos de la Región de Murcia?", ha cuestionado.

Además, ha criticado que "cuando vemos el listado de la condonación de la deuda de las comunidades, vemos que a todas las comunidades autónomas se les quita más deuda que a la Región de Murcia".

Por ejemplo, ha señalado que "a Andalucía se le quita un 47% de la deuda, a Galicia más de un 30%, Extremadura más de un 30%, Asturias más de un 30% y Castilla-la Mancha más de un 30%" mientras que a la Región de Murcia un 27%.

"¿Pero esto qué es? ¿Siempre perjudicar a los mismos?", se ha preguntado López Miras, quien ha señalado que es algo que no puede aceptar porque supone "discriminar a los ciudadanos de la Región de Murcia y tratarnos como españoles ya no de segunda, sino de tercera".

A su parecer, "lo que hace falta es reformar el sistema de financiación que está caducado desde 2014, once años ya". "Lo que no van a hacer es que comulguemos con ruedas de molino; lo que no van a hacer es que como ellos han pactado para sobrevivir en la Moncloa un acuerdo con los empresas catalanes, nosotros tengamos que entrar por ese aro", ha señalado.

Ha considerado que "lo que necesitan los españoles y especialmente los ciudadanos de la Región de Murcia es un nuevo sistema de financiación autonómica que pague infraestructuras en las mismas condiciones y en el mismo porcentaje que en el resto de España y que no tengamos que ir a déficit y endeudarnos, precisamente, porque no nos dan la financiación que tienen otros españoles".