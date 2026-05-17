López Miras da la "enhorabuena" a Moreno por otra "histórica victoria" y llama a un "cambio" en España con Feijóo

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha felicitado a Juanma Moreno por obtener "otra contundente e histórica victoria" en las elecciones andaluzas de este domingo, y por "revalidar" un liderazgo "que está cambiando" la región.

El dirigente murciano ha llamado a contar con la Región para "conseguir el cambio" en España "de la mano" del PP y del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, según ha afirmado este domingo en una publicación de 'X' recogida por Europa Press.

"Los andaluces han hablado: quieren estabilidad y prosperidad para su tierra", ha aseverado después de que la candidatura de Moreno a la Junta haya logrado 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta (55).

