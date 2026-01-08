López Miras: "Es inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que "es inadmisible y una vergüenza ver a Sánchez arrodillado ante un condenado por la Justicia para seguir agonizando en la Moncloa".

López Miras ha publicado este mensaje en la red social 'X' en referencia a la reunión mantenida por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, para cerrar un acuerdo sobre la financiación de Cataluña.

Para el máximo dirigente regional, "pactar con el independentismo una financiación a la carta es privilegiar a Cataluña para castigar al resto de España".

Asimismo, ha denunciado que la Región de Murcia es la autonomía "peor financiada" de España y ha exigido un sistema de financiación autonómica "justo y pactado entre todos". "No nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo indigno", ha añadido.