López Miras y el ministro de Industria piden al CEO de Sabic una reunión "urgente" para abordar el futuro de la planta

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado en una sesión de control en la Asamblea Regional que el ministro de Industria y él mismo "han enviado una carta al CEO de Sabic para reunirnos de forma urgente", con el objetivo de "aclarar" los extremos que ha reclamado el comité de empresa tras el anuncio de la venta y el cierre de la planta en Cartagena.

Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta oral del Grupo Mixto en la que la diputada María Marín ha preguntado por las medidas se han adoptado o se han previsto para proteger "los más de 500 empleos directos y los miles de empleos indirectos" vinculados a la compañía, y ha pedido al presidente que "dé la batalla" para que la empresa "no acabe en manos de un fondo buitre". Marín ha criticado que Vox "culpe a las políticas verdes" del cierre y ha reprochado a la formación que "ha vuelto a generar odio" en el Pleno, "en vez de dar soluciones".

El presidente regional ha subrayado que el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena se han reunido con el comité de empresa y han actuado "exactamente" como éste les ha pedido: "nos pidió que hablásemos con la empresa, que pudiésemos salir de esa incertidumbre, que le exigiéramos que SABIC se tenía que hacer cargo de la situación" y que se clarificase "quién se va a hacer cargo de la situación de los trabajadores".

En ese contexto, López Miras ha enmarcado la carta remitida al CEO de la compañía como un paso para exigir explicaciones sobre "cuándo se va a vender, cómo se va a vender y quién se va a hacer cargo" del futuro laboral de la plantilla. "Esto es responsabilidad", ha sostenido, frente a lo que ha calificado como "lo peor de la política", en alusión a "utilizar la incertidumbre y el miedo" de las familias.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD

En otra pregunta oral, formulada por Vox, su portavoz José Ángel Antelo ha afirmado que la Región "ha cerrado el año 2025 siendo el año más violento de nuestra historia" y ha señalado que Murcia es "la comunidad autónoma con menos Policía Nacional y Guardia Civil por habitantes de España", además de situarla entre las regiones con menos Policía Local por habitante. Antelo ha reclamado "políticas regionales para revertir el incremento" y ha sostenido que el Gobierno autonómico ha podido "aumentar el número" de policías locales, además de "exigir" a los ayuntamientos que alcancen "el máximo que permite la ley".

López Miras ha respondido que existe "plena" coincidencia en la preocupación por la seguridad y ha defendido que el Gobierno regional es quien más se ha preocupado "por la seguridad de los murcianos". No obstante, ha recordado que, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado", y ha acusado a Vox de "intentar confundir" al sugerir responsabilidades autonómicas en esta materia. Aun así, ha anunciado actuaciones desde el ámbito regional: "el mayor programa de seguridad de la historia, Región de Murcia más segura, con 120 millones de euros", además del programa "Ocio Seguro" para reforzar, en coordinación con los ayuntamientos, la seguridad en fines de semana.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha preguntado por los objetivos y retos de 2026. López Miras ha defendido que la Región ha cerrado 2025 con "más empleo que nunca", "menos paro desde 2007", récord de autónomos y máximos en exportaciones, y ha situado como prioridades la vivienda, la seguridad, la educación, la sanidad y la defensa del trasvase Tajo-Segura.

Sobre vivienda, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha decidido volver a tramitar la Ley de Vivienda regional, con el objetivo de haber construido 25.000 viviendas en cinco años. "Hemos ido a escuchar, dialogar e incorporar aportaciones, pero no se ha podido negar a los jóvenes una ley de vivienda asequible", ha afirmado.

En materia sanitaria, el PSOE ha pedido un "compromiso concreto" para 2026 con más profesionales, menos listas de espera y el fin de las "camas en los pasillos". La diputada Carmina Fernández ha acusado al presidente de ofrecer "cero plazos" y "cero compromisos" y ha sostenido que el Gobierno regional ha rechazado una propuesta estatal de financiación que, según su grupo, habría aportado 1.200 millones de euros más al año.

López Miras ha replicado que "se han manifestado todos los médicos" contra la propuesta del Gobierno de España relativa al Estatuto Marco y ha asegurado que el Ejecutivo regional ha ido a "invertir todo el dinero que sea necesario, incluso lo que no tiene", para garantizar la sanidad pública.