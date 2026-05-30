López Miras reesctructura el Gobierno regional para seguir "construyendo el futuro" de la Región de Murcia

La nueva foto de familia del Gobierno regional tras las incorporaciones de Isabel Ayala y Joaquín Buendía - EUROPA PRESS

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado, en la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno regional, Isabel Ayala y Joaquín Buendía, que la reestructuración de su ejecutivo obedece a una "reafirmación" del compromiso con la Región de Murcia.

"Servir para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, para construir una Región de Murcia más fuerte, más prójera y más justa, para defenderla y para estar a la altura del momento histórico que vivimos, porque estamos llamados a hacer política", ha dicho López Miras. Política.

Y es que, según ha subrayado, "frente a quienes han degradado la política reduciéndola al ruido, solo al ruido, nosotros reivindicamos una forma diferente de gobernar, la que fortalece las instituciones, la que protege al Estado de Derecho, la que defiende la libertad de todos".

El presidente regional ha adelantado que no va a permitir que se dividan "los pilares que sostienen la convivencia y el progreso de más de 1.600.000 hombres y mujeres que tienen la fortuna de vivir en la Región de Murcia", para añadir que "este ha sido nuestro compromiso desde el primer día y hoy lo renovamos con más fuerza que nunca".

López Miras ha dicho que la Región avanza gracias al esfuerzo de toda la sociedad, pero también gracias su ejecutivo, "que ha sabido responder en los momentos difíciles". "Pero no podemos conformarnos, los ciudadanos nos exigen más y tienen derecho a hacerlo".

"VIVIMOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE"

López Miras se ha referido al momento político actual y ha reconocido que "vivimos tiempos de incertidumbre, de tensión y de demasiada confrontación", pero ha remarcado que su ejecutivo "no va a dejarse llevar por el ruido, aquí solo escuchamos la voz de la calle, y lo que nos dice es que sigamos avanzando en la misma dirección, reforzando políticas que están dando resultados".

El presidente regional ha insistido que su empeño será "construir el futuro", y ese futuro "está hoy en manos de este Gobierno renovado que echa a andar". "Porque de nada servirían los buenos datos y los logros si no somos capaces de dejar a las próximas generaciones una Región de Murcia mejor de la que recibimos".

Y todo ello será posible, ha dicho, con el apoyo "de un proyecto sólido, con unos equipos humanos extraordinarios que entienden que gobernar no consiste en ocupar un cargo, sino en asumir una responsabilidad por encima de cualquier interés personal o partidista".

UN EQUIPO CON NUEVOS NOMBRES Y REAJUSTE DE COMPETENCIAS

"Hoy ese gran equipo incorpora nuevos nombres y abre una nueva etapa. Reajustamos competencias y reforzamos aéreas claves porque queremos imprimir un nuevo impulso", ha dicho el presidente sobre los nuevos cambios del ejecutivo.

En este sentido, ha tenido palabras para los dos consejeros salientes, Juan José Pedreño, que ocupaba la cartera de Salud, y Sara Rubira, la de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por su "entrega, lealtad y trabajo en años especialmente difíciles. Habéis estado en primera línea durante desafíos históricos, durante una pandemia que cambió nuestras vidas y también defendiendo nuestra tierra. Gracias por vuestro ejemplo como servidores públicos".

A Isabel Ayala y Joaquín Buendía, nuevos rostros del Gobierno regional en las carteras de los consejeros salientes, les ha dado la bienvenida y les ha pedido "máxima exigencia", porque "la sociedad espera respuestas rápidas, eficacia y cercanía".

"Abrimos una etapa de mayor confianza, de mayor estabilidad y de mayores oportunidades para todos. Una etapa en la que la Región de Murcia siga creciendo, liderando y demostrando que cuando esta tierra se une no hay desafío imposible".