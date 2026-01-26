López Miras ve "una estafa" que Adif condicione la reapertura de la línea Cartagena-Chinchilla a las operadoras

BLANCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha considerado "una estafa a los ciudadanos" que Adif condicione ahora la reapertura de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla a la decisión de las operadoras y ha avanzado que el Gobierno regional, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena, va a "pedir explicaciones" por ello al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así lo ha trasladado al ser preguntado por los medios de comunicación en un acto público en el municipio de Blanca sobre la respuesta ofrecida por Adif en una carta remitida a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), después de que esta organización solicitara una reunión con el ministro Óscar Puente.

"Adif, la Secretaría de Estado de Transportes y el Ministerio de Transportes llevan mucho tiempo diciéndonos que se iba a reabrir esa línea Cartagena-Madrid por Chinchilla, que además se cerraba solo para dos años y ya van cuatro. Además, la posibilidad de esa electrificación era algo real", ha señalado López Miras.

El máximo dirigente regional ha indicado que "se le habían dado muchas esperanzas y expectativas a municipios como Blanca para que se abriera esa línea" y ha criticado que la Comunidad se haya tenido que enterar por una carta enviada a Consumur de que "no tienen previsto los planes que llevan tanto tiempo diciéndonos".

Para López Miras, "que ahora vaya a depender, no de su obligación como servicio público, sino de lo que los operadores quieran, es una estafa a los ciudadanos porque llevan mucho tiempo diciendo otra cosa y eso no podemos permitirlo".

Asimismo, ha recordado que la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ya ha solicitado una reunión urgente con el ministro, Óscar Puente, y ha señalado que desde el Gobierno regional "vamos a pedir explicaciones" porque "no pueden mentir a la Región de Murcia y dejarlo en manos privadas".

A este respecto, ha enfatizado que el Gobierno central "tiene que cumplir con su obligación como Administración Pública" sobre un servicio que también es público. "No pueden dejarlo a que los operadores privados decidan o quieran", ha dicho.

"Últimamente estamos viendo como todo en Adif es un desastre. Cuando vemos que Koldo ha sido asesor de Renfe, por ejemplo, que los máximos responsables del Ministerio de Transporte están en la cárcel y que los máximos responsables de Adif están camino del banquillo, nos explicamos muchas cosas de la forma de funcionar de Adif", ha criticado.