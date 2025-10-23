Lucas achaca la responsabilidad de la anoxia del Mar Menor a López Miras y dice que la situación sigue siendo crítica

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha advertido este jueves que la situación de anoxia del Mar Menor en algunas zonas "sigue estando y la situación es crítica" y considera que "el único responsable" de ello es el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Lucas, que ha hecho estas declaraciones en un contacto con los periodistas, ha dejado claro que López Miras "tiene el 100% de las competencias, que recaen sobre la Administración regional", tras lo que ha recordado que "lleva cinco años incumpliendo la ley de Mar Menor, que lo obliga a redactar un plan de ordenación territorial, un instrumento básico para recuperar la laguna".

Por tanto, ha emplazado a López Miras a que se ponga con ello y recupere la laguna salada, "abandone la confrontación y se ponga a trabajar", ya que, ha defendido, "la única Administración que está actuando para recuperar la laguna es la estatal".

Sobre los municipios afectados por la dana 'Alice' que vieron interrumpido el suministro de agua, ha vuelto a reiterar su compromiso de "destinar todos los esfuerzos a obtener todo tipo de ayudas a los vecinos".

No obstante, ha matizado sus palabras al dejar claro que "todas las administraciones" se tienen que poner a trabajar para "paliar estos efectos y conceder ayuda a todos los vecinos".

"No puede ser que siempre todo el peso y la responsabilidad recaiga en la Administración estatal, en el Gobierno de España. Tenemos un presidente regional que tiene que asumir sus competencias y tiene que aprobar ayuda a todos los vecinos", ha manifestado.

Por ello, ha apelado una vez más al presidente López Miras a que "se ponga a trabajar y ejerza sus competencias, de manera que conceda ayudas a todos los vecinos de los municipios afectados por la última dana".