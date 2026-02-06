Los médicos de la Región de Murcia convocan una huelga para la próxima semana

Archivo - Concentración de médicos en Consejería de Salud por la huelga de diciembre 2025 - CESM - Archivo

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM ha convocado huelga del personal médico y facultativo en el ámbito del Servicio Murciano de Salud, coincidiendo con el primer paro nacional ya previsto contra la firma del borrador de Estatuto Marco la semana del 16 al 20 de febrero.

La huelga se acompañará de una concentración a las puertas de la Consejería de Salud el día 16 de febrero, a las 9.30 horas, y una manifestación el viernes 20 de febrero, que partirá a las 9.30 horas de la Consejería de Salud para finalizar en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, según informaron fuentes del Sindicato Médico de la Región de Murci CESM en una nota de prensa.

Esta organización sindical considera que la situación es "insostenible" para el médico en un "contexto crónico de plantillas infradotadas y extenuadas con abuso de las guardias, Atención Primaria saturada, servicios de Urgencias colapsados o la desprotección del médico en situaciones como la incapacidad temporal y la maternidad/paternidad".

CESM cree que "es hora de que el conflicto del Estatuto Marco llegue al ámbito regional en la medida en que el 80% de las reivindicaciones de la profesión médica se pueden negociar a nivel autonómico".

REIVINDICACIONES

Entre las principales demandas de los profesionales, se encuentra la protección económica de los profesionales en situación de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente que realizan actividad extraordinaria de forma habitual, evitando el perjuicio retributivo que actualmente sufren por una circunstancia sobrevenida, la plena protección económica de los profesionales en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad.

Además, también piden que la jornada de guardia sea remunerada en términos que, al menos, resulten equiparables a los de jornada ordinaria.

También exigen que se establezca un acuerdo específico de sustituciones en aquellos servicios, equipos o unidades en los que no resulte viable reducir la actividad asistencial ante la ausencia de personal médico o facultativo y no pueda haber sustitutos, que conllevará en cuanto a la cuantía una retribución equivalente a la que percibiría el personal sustituido.

Así, exigen el cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos por la Consejería de Salud en los ámbitos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria, el derecho efectivo del personal facultativo a conocer con una antelación mínima de seis meses la programación íntegra de su jornada ordinaria y complementaria y que la jornada máxima semanal del personal facultativo, incluyendo jornada ordinaria y jornada complementaria, no exceda de 45 horas al mes.

En cuanto a las guardias, piden que se implante un modelo en el que las guardias sean voluntarias y no una obligación general estructural y que los descansos de estas computen como jornada realizada, al tratarse de un tiempo de descanso obligatorio impuesto por la normativa de tiempos de trabajo y prevención de riesgos.

Por otra parte, reivindican una convocatoria extraordinaria inmediata que permita el encuadramiento de cada facultativo en el nivel que le corresponda, y que se implante un sistema de carrera abierto y permanente, además de la creación de un quinto nivel, con requisitos y reconocimiento retributivo adecuados, como instrumento real de progresión, excelencia y retención del talento.

Asimismo, piden la unificación de la jornada anual establecida para todos los servicios de urgencias y emergencias en una única jornada anual de 1.320 horas.

También exigen que cualquier medida de movilidad sea previamente negociada, y tenga un carácter estrictamente voluntario y vaya acompañada de los incentivos correspondientes.

Por último, piden el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio del personal médico y facultativo y la creación de una mesa técnica de negociación del personal médico y facultativo.