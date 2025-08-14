Medios terrestres y aéreos trabajan en la extinción de un incendio en la pedanía murciana de El Palmar

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y de la Policía Local y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado en la pedanía de El Palmar.

El '1-1-2' ha informado de que, a las 14.47 horas, se ha declarado un incendio en el Carril de los Murcia, en la carretera que une El Palmar y La Alberca, cerca de viviendas y un colegio, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias.

Por el momento se desconoce el origen del fuego, añaden las mismas fuentes, que señalan que hace unos meses se produjo un incendio en la misma zona.