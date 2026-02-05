'Mochila de Actividades' propone rutas guiadas en Calblanque y Sierra Espuña y una muestra sobre murciélagos en El Valle

Archivo - Nóctulo grande saliendo de una caja-refugio para cazar en la noche. Créditos, Jens Rydell. - CSIC - Archivo

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor invita a la ciudadanía a participar este fin de semana en tres nuevas propuestas incluidas en la 'Mochila de Actividades', el programa con el que el Gobierno regional promueve el conocimiento y la conservación de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia.

El Valle, Calblanque y Sierra Espuña serán los escenarios de estas actividades, que combinan rutas guiadas y una exposición divulgativa con el objetivo de acercar la naturaleza a personas de todas las edades y fomentar una relación más cercana y respetuosa con el medio natural.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó que "estas iniciativas permiten descubrir nuestros espacios naturales desde una mirada diferente y facilitan que la ciudadanía se implique en su protección, al comprender que forman parte de su entorno más cercano".

Este sábado tendrá lugar en el Parque Regional de Calblanque la ruta guiada 'Viaje a Roma sin salir de Calblanque', un recorrido por la antigua calzada romana que permite conocer el valor histórico de este enclave, así como su riqueza geológica, faunística y botánica.

La segunda de las rutas se desarrollará el domingo, en el Parque Regional de Sierra Espuña, bajo el título 'Los paisajes y contrastes de la umbría de Espuña'. Esta actividad propone un itinerario por uno de los espacios de mayor diversidad paisajística de la Región, donde los participantes podrán descubrir la variedad de ecosistemas y los valores naturales que caracterizan a esta zona de montaña.

A estas propuestas se suma la exposición 'Murciélagos: los guardianes de la noche', que desde el pasado 1 de febrero y hasta el 30 de abril de 2026 puede visitarse en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

La muestra ofrece un itinerario visual compuesto por paneles interpretativos e imágenes que permiten conocer las especies de murciélagos presentes en la Comunidad Autónoma de Murcia, las amenazas a las que se enfrentan y algunos aspectos curiosos de su biología.

La exposición, desarrollada en colaboración con la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, está dirigida a público de todas las edades y puede recorrerse de forma libre, sin necesidad de inscripción previa.

"Con la Mochila de Actividades reforzamos el vínculo entre la sociedad y el medio ambiente a través de propuestas educativas y participativas que ponen en valor nuestra biodiversidad y motivan a cuidar los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia", subrayó María Cruz Ferreira.

La programación de la 'Mochila de Actividades', correspondiente al periodo de enero a marzo de 2026, puede consultarse en la página web de murcianatural. Estas actividades se desarrollan gracias a la cofinanciación de los fondos Feder de la Unión Europea.