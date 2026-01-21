La mortalidad cae un 11,1% en la Región de Murcia en la primera semana de 2026, hasta las 272 defunciones

Archivo - Cementerio Nuestro Padre Jesús (Murcia) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la Región de Murcia ha bajado un 11,11% en la primera semana de 2026, con un acumulado total de 272 defunciones, frente a una caída del 1,95% en España, que llegó a los 9.803 finados, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de fallecidos entre el 1 y el 8 de enero en la comunidad autónoma, 139 eran hombres y 133 mujeres.

En lo que se refiere a 2025, en la Región de Murcia fallecieron 12.087 personas, un 3,99% más que en el año anterior, superior al ascenso de la media nacional, que fue del 3,47%.