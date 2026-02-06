El Museo de Archena inaugura la exposición 'Pareidolia' de Antonio Tapia

'Pareidolia' De Antonio Tapia - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, inauguraron este jueves en el Museo de Archena la exposición 'Pareidolia', del artista Antonio Tapia.

La muestra podrá visitarse del 5 de febrero al 15 de abril y forma parte del Plan de Espacios Expositivos (Plan EXE) del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, una iniciativa que impulsa la descentralización cultural y acerca el arte contemporáneo a los municipios de la Región, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Con una reconocida trayectoria internacional, Antonio Tapia presenta una colección organizada en tres series que invitan al espectador a experimentar cómo el cerebro busca dar sentido a lo que le rodea. La exposición transita desde paisajes sugeridos por la ensoñación, pasando por grandes formatos que despiertan emociones como la ansiedad, el misterio o la paz, hasta esculturas móviles que reflexionan sobre la pareidolia como herramienta clave en la construcción del pensamiento humano.

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó que "es un orgullo para Archena acoger exposiciones de tanta calidad y sensibilidad artística", agradeciendo al Gobierno regional su apuesta por la cultura y por enriquecer la vida cultural del municipio.