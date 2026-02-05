Ortuño, sobre las declaraciones de Azcón: "En España hay agua suficiente para todos"

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que el "problema" en materia hídrica en España es que el Ejecutivo de la Nación "es incapaz de planificar y de hacer los deberes" porque "hay agua suficiente para todos", y ha vuelto a demandar un Plan Nacional del Agua basado en el consenso.

Ortuño ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por los periodistas sobre las declaraciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien garantizó este miércoles que "no habrá trasvase del Ebro" mientras él sea presidente.

En este sentido, ha insistido en que "el Gobierno de la Región de Murcia va a defender lo que siempre ha defendido y, además, lo va a hacer poniendo siempre por delante los intereses de esta tierra", frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha definido como "incapaz de planificar y de hacer los deberes" en lo referente al agua.

Al hilo, Ortuño ha aseverado que "lo que necesita nuestro país es una política en materia de agua planificada, que sea fruto del consenso y que nos lleve a poner en marcha un plan hidrológico nacional".

Esa "ausencia de hoja de ruta", según ha añadido el dirigente regional, "se pone más en evidencia cuando vemos la forma sectaria en la que el Gobierno de España quiere recortar el Tajo-Segura", un trasvase "real", que "funciona" y que "ha traído riqueza, empleo y prosperidad a la Región de Murcia y a todo el Levante español en los últimos 50 años".

"La política de agua, como la financiación autonómica, hay que ponerla encima de la mesa; ver los recursos disponibles y las infraestructuras necesarias y alcanzar un consenso que nos permita poder contar con un Pacto Nacional del Agua, pero el problema es que en España no hay nadie al mando", ha concluido.