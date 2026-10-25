La OSRM conquista al público con un extraordinario concierto junto a Pablo Barragán y Michal Nesterowicz

La formación murciana, acompañada por el prestigioso clarinetista internacional Pablo Barragán y bajo la dirección de Michal Nesterowicz, ofreció una brillante interpretación - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) ha vuelto a demostrar su extraordinario nivel artístico en un concierto que despertó el entusiasmo y los aplausos del público en el Auditorio regional Víctor Villegas.

La formación murciana, acompañada por el prestigioso clarinetista internacional Pablo Barragán y bajo la dirección de Michal Nesterowicz, ofreció una brillante interpretación que puso de manifiesto su calidad, versatilidad y capacidad expresiva.

El público disfrutó y aclamó una velada musical de gran altura, protagonizada por dos figuras de reconocido prestigio internacional que contribuyeron a realzar el talento de una orquesta considerada entre las formaciones sinfónicas más consolidadas y virtuosas de España.

El concierto, incluido en el ciclo de abono de la OSRM, propuso un atractivo viaje por diferentes universos sonoros, desde la influencia del jazz en la música clásica del siglo XX hasta los ritmos latinoamericanos y la monumental fuerza del romanticismo europeo.

Uno de los grandes protagonistas de la velada fue el clarinetista Pablo Barragán, intérprete de extraordinaria personalidad artística, reconocido por su dominio técnico, sensibilidad musical y capacidad para transitar entre la música clásica y el jazz.

Barragán, que desarrolla una intensa carrera internacional, llegó a Murcia después de recorrer escenarios de Rumanía, Austria, Alemania, Noruega, República Checa y Hungría, además de participar en compromisos musicales en Buenos Aires junto a la formación sinfónica de la capital argentina.

Su intervención permitió disfrutar de una de las obras más representativas del repertorio para clarinete, el Concierto para clarinete de Aaron Copland, una composición que incorpora elementos del jazz al lenguaje sinfónico y que exige del solista una combinación de virtuosismo, expresividad y libertad interpretativa.

El músico también protagonizó la interpretación de Crónicas latinoamericanas, del compositor Daniel Freiberg, una creación de lenguaje contemporáneo que recoge influencias de la tradición musical americana y establece un sugerente diálogo entre los sonidos latinoamericanos y la escritura sinfónica.

La versatilidad de Barragán y su capacidad para conectar diferentes estilos musicales constituyeron uno de los principales atractivos de una actuación que permitió apreciar la riqueza expresiva del clarinete y su protagonismo dentro de la orquesta.

La segunda parte del concierto estuvo dedicada a una de las grandes obras del repertorio romántico: la Sinfonía n.º 9, 'La Grande', de Franz Schubert. Bajo la batuta de Michal Nesterowicz, considerado uno de los directores más expresivos del panorama internacional, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia desplegó toda su potencia sonora y riqueza instrumental en una interpretación de gran exigencia artística.

La monumental partitura de Schubert permitió mostrar la cohesión de la formación, el equilibrio entre sus distintas secciones y la capacidad de sus músicos para abordar las grandes obras del repertorio sinfónico.

La dirección de Nesterowicz aportó intensidad y expresividad a una interpretación que puso en valor la madurez artística alcanzada por la orquesta murciana.

La presencia de dos músicos de la talla de Pablo Barragán y Michal Nesterowicz convirtió esta cita en una oportunidad excepcional para los aficionados a la música clásica de la Región de Murcia.

El concierto volvió a evidenciar la capacidad de la OSRM para compartir escenario con grandes figuras internacionales y afrontar programas de elevada complejidad técnica e interpretativa, reafirmando su posición como una de las formaciones sinfónicas de referencia del panorama musical español.

La combinación de la sofisticación jazzística de Copland, la riqueza de los sonidos latinoamericanos de Freiberg y la grandeza sinfónica de Schubert ofreció al público una experiencia musical de especial atractivo.

Los aplausos y la entusiasta acogida del público pusieron el broche a una velada que confirmó el excelente momento artístico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, su capacidad para emocionar y su compromiso con una programación de calidad que acerca a los escenarios regionales a grandes intérpretes y directores del panorama internacional.