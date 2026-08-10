El Plan Territorial de Protección Civil controlará posibles aglomeraciones e incendios durante el eclipse

Reunión De La Comisión Interdepartamental Tri-E, Presidida Por El Consejero De Presidencia, Juventud, Acción Exterior Y Emergencias, Marcos Ortuño, Encargada De Coordinar Las Actuaciones Ante Este Acontecimiento Astronómico - CARM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado este lunes el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia, en situación de preemergencia, ante el eclipse que se producirá el próximo miércoles, cuando el sol quedará tapado con una cobertura de entre el 95 y el 98 por ciento.

La medida se adopta aplicando el principio de prudencia ante la previsible concentración de personas que se pueda producir. Por este motivo, el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias y Protección Civil tendrá como prioridad hacer un seguimiento a esas previsibles aglomeraciones y al riesgo de posibles incendios, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El Gobierno regional ha remarcado la importancia de extremar la prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los agentes medioambientales.

"Todos podremos disfrutar de este eclipse, pero todos debemos hacerlo con responsabilidad para no poner en riesgo la salud y para no dañar nuestros espacios naturales", ha señalado el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

En el dispositivo participarán cerca de 500 efectivos, entre policía local, voluntarios de protección civil, agentes medioambientales, brigadas forestales y personal adscrito a la Gerencia del 061.

De ellos, 160 efectivos corresponden a los 30 agentes medioambientales y 24 brigadas forestales que velarán porque se respete el cierre de los accesos a montes públicos y espacios naturales protegidos, decretado por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor debido al riesgo extremo de incendio y para evitar aglomeraciones de personas en estos entornos.

El eclipse tendrá lugar en un verano que registra ya niveles de calor excepcionales respecto a la serie histórica y cuando la predicción de la Aemet en cuanto al nivel de riesgo de incendio forestal se sitúa entre muy alto y extremo para la práctica totalidad de la Región.

LIMITACIÓN DE TRÁFICO EN TERRENOS FORESTALES

Con esta situación, desde el área de Medio Ambiente se ha adoptado medidas extraordinarias en los terrenos forestales para reducir el riesgo de incendios. Entre ellas, se limita el tránsito de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesen terrenos forestales desde las 6.00 horas del día 12 hasta las 7.00 horas del día 13.

Las restricciones también afectan al encendido de fuego en áreas recreativas y la celebración de pruebas o competiciones de vehículos a motor cuyos recorridos atraviesen terrenos de monte.

Los agentes medioambientales reforzarán la vigilancia en los espacios naturales protegidos, las superficies forestales y los montes y la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales, adscrita al Plan Infomur, permanecerá en estado de alerta para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia.

Por su parte, la Consejería de Salud ha previsto que las 49 bases fijas y las 3 bases operativas con motivo del Plan Verano de la Gerencia del 061 estén el próximo miércoles en estado de alerta, junto con el centro coordinador de urgencias y emergencias 061, para atender posibles incidencias.

Además, las puertas de Urgencias de los diferentes hospitales del SMS de la Región estarán preparados para prestar asistencia en el caso de que se produzcan lesiones derivadas de una incorrecta exposición durante el eclipse.

OBSERVACIÓN SEGURA

En este sentido, con el objetivo de garantizar una adecuada información a los ciudadanos sobre este fenómeno, la Comunidad y el Colegio Oficial de Ópticos elaboraron un material didáctico distribuido por todos los ayuntamientos en el que se ofrecían recomendaciones sobre la observación segura del eclipse.

Entre estos consejos figura la obligación de usar gafas homologadas para evitar riesgos para la salud visual y no mirar nunca al sol con prismáticos o telescopios, organizar la ruta con antelación y seguir las indicaciones de la Policía, Guardia Civil y Protección Civil y contactar con el 1-1-2 en caso de alguna emergencia.