Podemos exige la comparecencia de López Miras y la dimisión del consejero Pedreño tras el fraude al SMS

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín - PODEMOS

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido este jueves la "comparecencia inmediata" del presidente autonómico, Fernando López Miras, y la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño, después de que la Policía Nacional haya detenido a once personas por un fraude de siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS).

"Ya no solo se trata de un fraude económico", ha manifestado Marín, "sino que afecta también a la salud de las personas que habrían recibido prótesis caducadas en intervenciones quirúrgicas", han informado desde el partido.

"El consejero hace unos meses negaba esto. Exigimos conocer qué ha pasado con los pacientes que recibieron ese material defectuoso", ha proseguido.

La portavoz morada ha señalado a "los tentáculos de la corrupción que se extienden por el SMS". "Este escándalo vuelve a poner el foco en las oscuras relaciones del SMS con la sanidad privada y la existencia de redes clientelares dedicadas a expoliar el presupuesto público", ha denunciado.

Podemos ha señalado que "lleva desde 2024 advirtiendo de las derivaciones millonarias del SMS a la sanidad privada, especialmente a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas que destapó externalizaciones al margen de la ley de contratos del sector público, sin justificación de la necesidad y sin supervisión".

La trama que ahora se ha descubierto puede ser, para María Marín, "solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás".