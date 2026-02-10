La Policía Nacional desarticula en Murcia un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en salones de juego

1050495.1.260.149.20260210095404 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Murcia un grupo criminal itinerante dedicado a robos con fuerza en salones de juego mediante la técnica 'stacker', consistente en aumentar el dinero acumulado en las máquinas recreativas para después forzar los cajetines y sustraer el dinero, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició el pasado año, cuando los agentes conocieron que este grupo había comenzado a operar en varios salones de juego de los municipios de Molina de Segura y Murcia, donde sustrajo más de 20.000 euros y causó considerables daños en las máquinas.

Los efectivos determinaron la participación de los miembros de este entramado, desde el autor intelectual --dedicado de elaborar el plan, reclutar y ganarse la confianza de trabajadores de los salones--, hasta la persona encargada de "engordar" las máquinas, pasando por los especialistas en el forzamiento de los cajetines con una herramienta específica y el encargado del vehículo para garantizar la huída.

El grupo realizaba un estudio previo del salón en el que después actuaba, fijándose en la ubicación de las máquinas de apuestas y en los empleados del local y su horario de trabajo. Así, seleccionaba el momento más idóneo e incluso contactaba previamente con el trabajador más adecuado para ofrecerle su participación en la comisión del delito a cambio de un pago en efectivo de 5.000 euros.

Al parecer, los miembros de esta red se desplazaban de forma itinerante por la Región de Murcia y por la provincia de Alicante para cometer los robos.

TÉCNICA 'STACKER'

El método de 'stacker' o cebado de máquinas de juego consiste en iniciar una sesión de juego en una máquina introduciendo billetes en efectivo y recuperar el importe en forma de tique sin realizar apuesta alguna.

Ese tique se cobra en un cajero del mismo establecimiento y el dinero vuelve a ser introducido en el terminal una y otra vez hasta cebar la máquina para después manipularla con una herramienta metálica y obtener el dinero depositado en el cajetín, que en realidad es propiedad del establecimiento.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de este entramado criminal, a los que les atribuye la presunta autoría de los delitos de robos con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

La investigación permanece abierta para el esclarecimiento de otros delitos similares cometidos y la detención de todos los implicados.