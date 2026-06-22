La Policía Nacional detiene en Cartagena a un hombre sobre el que pesaban cinco reclamaciones judiciales

1098227.1.260.149.20260622110207 Dos agentes custodian al detenido - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un varón al que le constaban cinco órdenes de búsqueda judiciales en vigor y una policial, como presunto autor de diversos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de condena y daños, el último por fracturar la luna delantera del vehículo de su expareja, según ha informado el Cuerpo.

La investigación desarrollada durante varios meses por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena permitió localizar al investigado y dar cumplimiento de los requerimientos judiciales que pesaban sobre él.

El arrestado evadía la acción de la justicia cambiando constantemente de domicilio y número de teléfono, llegando incluso a viajar en los maleteros de los vehículos.

A los agentes les constaban al menos seis domicilios diferentes repartidos por toda la geografía de la Región de Murcia, desde Abarán hasta la zona de La Manga del Mar Menor.

La detención se produjo durante un dispositivo establecido por varias unidades en el que participaron una veintena de agentes debido al alto riesgo de fuga del individuo, ya que no dudaba en trepar por las fachadas y terrazas para evitar la acción policial.

El detenido, al que le constaban cinco órdenes de búsqueda emitidas por diferentes juzgados y una policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien dispuso su inmediato ingreso en prisión.