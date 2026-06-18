La Policía Nacional detiene a un hombre por tráfico de drogas en Barriomar (Murcia)

1097279.1.260.149.20260618094340 Efectos, droga y dinero intervenidos en un dispositivo de seguridad ciudadana en Barriomar (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el barrio murciano de Barriomar como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser localizado con diversas sustancias estupefacientes como hachís y cocaína y más de 570 euros en efectivo, según ha informado el Cuerpo.

La actuación se enmarca en los dispositivos habituales de prevención de la seguridad ciudadana que los agentes desarrollan en la zona para prevenir la comisión de hechos delictivos y vigilar posibles infracciones administrativas.

Los hechos ocurrieron cuando los policías, desplegados en el citado barrio murciano, observaron la presencia de un vehículo sospechoso en el que viajaban tres personas.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor del automóvil realizó una maniobra evasiva y arrojó varios objetos a la vía pública a través de la ventanilla, una acción que levantó las sospechas inmediatas de las fuerzas de seguridad.

Los agentes procedieron a interceptar el vehículo de manera inmediata y a asegurar la zona. Tras recuperar los objetos de los que el conductor había intentado deshacerse, los policías identificaron a los tres ocupantes y realizaron una inspección tanto del interior del coche, como de las pertenencias del responsable del volante.

Durante el registro, la patrulla localizó diferentes tipos de droga en dosis individuales ya preparadas para su presunta distribución al menudeo, concretamente envoltorios de hachís y cocaína, además de dos pastillas de color rosa.

Junto a las sustancias estupefacientes, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles y un total de 570 euros en billetes fraccionados. El arrestado, junto con la droga y el dinero intervenido, ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial.