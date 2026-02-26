Policía Nacional detiene a un individuo por abordar a una mujer e intentar robarle el bolso en Murcia

1063674.1.260.149.20260226095445 Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional detiene en Murcia a un varón minutos después de robar en un coche aparcado - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo, que ha ingresado en prisión, por abordar a una mujer a la que intentó robarle su bolso cuando volvía a su domicilio, en pleno centro de la capital murciana.

Una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional a las 5.00 horas alertó que una mujer que se encontraba en la plaza Juan XXIII había sido víctima de un robo por parte de dos individuos, uno de ellos había conseguido darse a la fuga.

A su llegada, los agentes observaron a un grupo de jóvenes que habían podido retener a uno de los autores del robo y que habían sido testigos de cómo se habían acercado a una mujer bajo el pretexto de pedirle tabaco para, en un momento dado, uno de ellos intentar arrebatarle el bolso que portaba consigo por la fuerza dando lugar a un forcejeo.

Los dos hombres consiguieron su propósito y emprendieron la huida, siendo perseguidos por estos jóvenes que dieron alcance al individuo que portaba el bolso, cerca del lugar de los hechos, consiguiendo retenerlo hasta la llegada de los agentes, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

El bolso y las pertenencias sustraídas fueron recuperadas y devueltas a su legítima propietaria que, pese a no presentar heridas de consideración tras el forcejeo, se recomendó que fuera asistida por los servicios médicos.