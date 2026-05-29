La Policía Nacional detiene a seis personas por el atraco a un restaurante en Molina de Segura

1091344.1.260.149.20260529115425 Efectos incautados en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a seis personas como presuntas autoras de un atraco con arma de fuego sucedido el pasado mes de diciembre en un conocido restaurante de Molina de Segura, de donde sustrajeron la caja registradora.

A los arrestados se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación y tráfico de drogas, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos sucedieron el pasado 20 de diciembre, cuando el establecimiento se encontraba lleno de clientes y apareció en el lugar de forma repentina un vehículo del que se bajaron varias personas encapuchadas.

Los individuos se dirigieron hacia donde se encontraba la caja registradora. Portando un arma de fuego, uno de ellos apuntó directamente a dos empleadas exigiéndoles la entrega del dinero, si bien optó finalmente por arrancar la instalación y llevársela de forma apresurada.

Desde el exterior, los implicados contaron con el apoyo de al menos otras dos personas, una de ellas en funciones de vigilancia y alerta de la posible presencia policial, y el conductor del vehículo en el que huyeron, al que le habían ocultado las placas de matrícula.

La investigación y las pesquisas practicadas llevaron a la identificación de varias personas, todas integrantes de un grupo multidelincuencial muy activo en la Región de Murcia, que habrían estado implicadas en otros hechos delictivos recientemente.

El miércoles 27 de mayo se desplegó un operativo policial que incluyó dos entradas y registros en domicilios de las pedanías murcianas de San Ginés y Llano de Brujas, donde se encontraba asentada parte de la organización criminal.

En la vivienda se intervinieron diferentes efectos relacionados con los delitos investigados, así como dinero en efectivo, sustancias estupefacientes de gran pureza --cocaína y metanfetamina-- y balanzas de precisión para la venta y distribución de droga.

Se da la circunstancia de que dos de los implicados se encuentran en prisión provisional tras haber sido detenidos recientemente por su implicación en otros hechos delictivos cometidos en la Región de Murcia. A lo largo de este viernes pasará a disposición judicial el resto de los investigados.