La Policía Nacional localiza tres plantaciones con casi 900 plantas de marihuana en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cuatro hombres como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, por su relación con varias plantaciones de marihuana localizadas en diversas investigaciones, y en las que se ha logrado intervenir casi 900 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento.

Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, junto con las diversas denuncias e informaciones recibidas de la posible existencia de estas plantaciones que ocasionan graves perjuicios para los vecinos de las zonas, condujeron a los agentes hasta varios inmuebles utilizados para el cultivo y desarrollo de este tipo de ilícitas plantaciones, según han informado fuentes del cuerpo.

Los registros realizados en dos viviendas de la ciudad de Cartagena permitieron la detención de los cuatro varones implicados, interviniéndose más de 300 plantas de marihuana en su fase final de crecimiento, por lo que una vez realizada la fase de secado, hubieran sido puestos en circulación los cogollos de marihuana resultantes de estas plantaciones. Además, los agentes intervinieron casi 2600 euros en metálico y todos los útiles utilizados para el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones "indoor".

La plantación de marihuana más relevante, compuesta por 500 plantas, fue localizada el pasado día 5 de noviembre en el interior de una nave industrial como consecuencia de un incendio originado por la precaria instalación eléctrica que la abastecía.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, se desplazaron de forma inmediata al lugar y gracias a su intervención se logró extinguir el incendio y evitar su propagación a las naves industriales colindantes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, permaneciendo abiertas las investigaciones para poder determinar la posible implicación de otras personas.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana en este tipo de delitos es fundamental y que las plantaciones de marihuana generan diversos perjuicios, como fuerte olor e insalubridad, grave riesgo de incendio por enganches fraudulentos a la red eléctrica o cortes en el suministro eléctrico por sobrecarga en la red eléctrica.

También produce contaminación acústica derivada de aparatos eléctricos y un trasiego constante de consumidores de sustancias estupefacientes que suelen conllevar gran alarma social y sensación de inseguridad.