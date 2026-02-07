El PP critica que el PSOE "del 'sólo el sí es sí' y de las pulseras 'Ali Express'" quiera dar "lecciones de igualdad"

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Maruja Pelegrín, ha denunciado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "el PSOE de la ley del 'solo sí es sí', las pulseras de 'Ali Express' y que protege a acosadores sexuales se empeña en dar lecciones de igualdad".

"Por muchos comités y paripés que monten, los socialistas no van a poder ocultar que su partido es el que más daño ha hecho a las mujeres y a la causa del feminismo en toda la democracia", ha señalado Pelegrín.

"El PSOE de Sánchez se da golpes de pecho y se presenta como la quintaesencia de la defensa de la igualdad, pero a la hora de la verdad pone en la calle a más de cien violadores y agresores sexuales y reduce las penas a más de 1.000, deja a mujeres víctimas de violencia de género a merced de sus maltratadores por el mal funcionamiento de las pulseras que debían protegerlas, y silencia las denuncias de acoso sexual de militantes de su propio partido", ha recordado.

"El delegado de Pedro Sánchez en la Región se dedica a hacer postureo y organizar actos de cara a la galería, pero no predica con el ejemplo", ha subrayado Pelegrín, que al respecto ha reprochado a Francisco Lucas "que todavía no haya dado explicaciones sobre la incidencia en la Región de los fallos de las pulseras antimaltrato".

La diputada regional del PP también ha recriminado a Lucas "que ha vuelto a traer a la Región a alguien que representa lo peor del sanchismo: mentiras, incompetencia y gestión desastrosa". Al respecto, ha recordado que Pilar Bernabé "falseó su currículum y, como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, hizo una escandalosa dejación de funciones en la DANA de Valencia".

"Sanchismo en estado puro, pero que no aporta nada ni a la defensa de los derechos de la mujer, ni por supuesto a las necesidades de la Región", ha concluido.