El PP roza la mayoría absoluta y el PSOE cae a mínimos históricos, según el Barómetro de Verano del CEMOP

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría en la Región de Murcia si mañana se celebrasen elecciones autonómicas con el 43,1% de los votos y entre 21 y 22 escaños, mientras que el PSOE anotaría el peor resultado de su historia al quedarse con el 17,7% de los sufragios (9-10 escaños).

Así se desprende de la estimación del Barómetro de Verano de 2026 del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), elaborado mediante un diseño mixto de 821 encuestas telefónicas y en línea entre el 1 y el 17 de septiembre.

Por su parte, Vox se consolidaría como segunda fuerza con el 25,4% de las papeletas (12 escaños), por delante de los socialistas, y la coalición de izquierdas Podemos-IU-AV alcanzaría el 5,3% de los votos, de manera que revalidaría su situación actual, con dos escaños.

En cuanto a las principales preocupaciones ciudadanas en el ámbito regional analizadas por el Barómetro, la inmigración encabeza la lista con un 16,3%, seguida muy de cerca por la vivienda (15,9%), el empleo y los precios (12,8%) y la clase política (12%).

No obstante, en lo que se refiere a los problemas que afectan directamente en el plano personal y familiar a los encuestados, la clasificación cambia de orden: los costes económicos y laborales ocupan el primer lugar (25,7%), seguidos de la vivienda (18,6%), la sanidad pública y listas de espera (11,5%) y la inmigración (8%).

Respecto al debate sobre las prestaciones públicas, un 71,2% de la población acepta la inclusión de algún principio de prioridad en el acceso a ayudas públicas y vivienda social. Dentro de este porcentaje, el 56,5% sostiene que la preferencia debe otorgarse a los españoles sobre los extranjeros, mientras que el resto la condiciona al cumplimiento de requisitos de residencia o por combinar ambos criterios.

Sobre la posible llegada de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma, el 55,8% considera que la comunidad autónoma no debe estar obligada a su acogida, frente a un 37,2% partidario de recibirlos si existe un respaldo financiero por parte del Estado.

En materia medioambiental y urbanística, el 75,6% de los encuestados se muestra a favor de reformar la Ley del Mar Menor para elevar la protección ambiental de la laguna aunque implique mayores controles a la actividad agraria y un 64,7% apoya fijar límites legales a los precios de alquiler de vivienda.

En el análisis de la coyuntura política autonómica, un 45% de los entrevistados califica la situación de "regular", un 27,5% de "buena o muy buena" y un 23,3% de "mala o muy mala". De forma paralela, la gestión del Gobierno regional es considerada "regular" por el 44,4%, "buena o muy buena" por el 28,3% y "mala o muy mala" por el 23,9%.

El clima político nacional, por su parte, registra una valoración más desfavorable entre los murcianos, ya que un 73,6% tilda el escenario de "malo o muy malo" frente al 4,1% que lo juzga positivo. De igual modo, la gestión del Gobierno de España recibe un 68,8% de opiniones negativas y un 9,9% de favorables.

Asimismo, un 82,7% atribuye responsabilidad política ("mucha" el 61,0% y "bastante" el 21,7%) al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con las investigaciones judiciales sobre personas de su entorno.

GOBIERNO DE COALICIÓN Y LÍDERES POLÍTICOS

De cara a los comicios autonómicos de mayo de 2027, las preferencias sobre la composición del Ejecutivo regional se dividen entre un 28,1% que opta por un Gobierno del PP en solitario y un 27,3% que prefiere una coalición entre el PP y Vox u otras fuerzas de derecha. La opción de un Ejecutivo del PSOE en solitario concita el 11,1% de los apoyos y una coalición de izquierdas reúne el 12,6%.

En este marco, la eventual entrada de Vox en el Gobierno autonómico genera división, ya que un 42,9% se muestra a favor y un 43,3% en contra.

En lo que se refiere a la valoración de líderes políticos autonómicos (en una escala de 0 a 10), el presidente regional, Fernando López Miras (PP), encabeza las puntuaciones con un 4,7. Le siguen Rubén Martínez Alpañez (Vox) con un 2,6, y Francisco Lucas (PSOE) y María Marín (Podemos), ambos con un 2,5.

Entre los referentes nacionales, Alberto Núñez Feijóo (PP) recibe una nota media de 3,8, Santiago Abascal (Vox) un 3,6 y el presidente Pedro Sánchez (PSOE) cierra la tabla con un 1,9.