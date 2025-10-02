El presidente de Hefame defiende el modelo mediterráneo de farmacia frente a otros modelos europeos

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, ha puesto de manifiesto el valor del modelo mediterráneo de farmacia frente a otros modelos europeos, y ha subrayado los riesgos que la desregulación o una regulación demasiado flexible puede provocar en el acceso de la población a los medicamentos, especialmente en las zonas rurales, en un Diálogo sobre Salud, organizado por el Observatorio de la Sanidad, donde se abordaron cuestiones de actualidad del sector farmacéutico y retos para el futuro.

Ayuso ha invitado a los asistentes a "mirar a los países de nuestro entorno para ver lo que está ocurriendo y valorar la eficacia del modelo español como modelo de éxito, garante del acceso universal a los medicamentos y vertebrador del territorio". Así, ha apuntado que existen numerosos ejemplos, como Reino Unido, Irlanda o Bélgica, donde "la flexibilidad en el acceso a la titularidad de las farmacias o, en general, una regulación más permisiva está provocando que la propiedad quede en manos de grandes cadenas o empresas con intereses principalmente económicos, con la consiguiente concentración de las farmacias en los centros de las principales ciudades, en busca de una mayor rentabilidad". Esta situación, ha explicado, "está dando lugar a que las zonas rurales, menos rentables, queden desatendidas", según han informado fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

El presidente ha cerrado este asunto subrayando que el hecho de que la distribución farmacéutica en España sea mayoritariamente cooperativa (su fin es eminentemente social y el acceso a los medicamentos prima sobre criterios económicos) "ha hecho del mediterráneo un modelo de éxito sin comparación en Europa".

Por otra parte, Ayuso se ha referido también a la necesidad de reforzar las relaciones con instituciones y empresas del sector, con el fin de contribuir a mejorar el sistema de salud y la sostenibilidad del modelo farmacéutico. Al respecto, ha hecho referencia a las colaboraciones con distintas administraciones regionales en proyectos como la recogida en hospitales de medicamentos de dispensación hospitalaria y su posterior reparto a las farmacias donde son retirados por los pacientes, o al desarrollo de campañas de prevención y cribado de enfermedades.

Ha puesto de relieve, también, la participación de Hefame en proyectos impulsados por el sector, como Sigre, para la recogida de medicamentos caducados en las farmacias, o la colaboración con los colegios farmacéuticos en proyectos como la recogida de recetas.

Ayuso ha propuesto la colaboración entre mayoristas "para diseñar una logística compartida para optimizar tareas como la recogida de medicamentos en los laboratorios, con destino a los almacenes de distribución, o las rutas a farmacias, reduciendo el coste de transporte". También ha planteado posibles opciones de colaboración como la realización de compras conjuntas, tanto de material para el desarrollo de la actividad de la empresa: tecnología, fungibles o energía, o para la compra a los laboratorios.

"Estas colaboraciones no solo permitirían reducir costes operativos, sino que ayudarían a mejorar la resiliencia del sistema, aumentar la capilaridad y eficiencia, reforzar el papel sanitario de la farmacia comunitaria y contribuir a la sostenibilidad ambiental y tecnológica", ha asegurado.

DESABASTECIMIENTO

Sobre los desabastecimientos de medicamentos, el presidente ha aludido a factores como la "excesiva dependencia" de países de fuera de la Unión Europea como China o la India, o los bajos precios del medicamento en España, que hacen que el mercado "no sea tan atractivo para los fabricantes, como algunas de sus causas". Por ello, ha reclamado "el establecimiento de unos precios mínimos que garanticen unos márgenes algo más razonables, por un lado, y el establecimiento de reservas estratégicas, que permitan disponer de stock suficiente hacer frente a las situaciones de escasez, sin ocasionar tanto perjuicio al paciente, por otro".

Asimismo, ha señalado que los mayoristas "cuentan con herramientas que le permiten gestionar la escasez, como protocolos específicos para realizar el reparto equitativo de los medicamentos a las farmacias o para detectar alteraciones en el suministro de medicamentos por parte de los laboratorios e informar de forma temprana a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)".

Entre los retos del sector, Ayuso ha apuntado el aumento demográfico que "está provocando el envejecimiento de la población, y con ello una mayor cronicidad y una mayor dependencia de los medicamentos y un progresivo aumento de la demanda, lo que debe llevar al sector a anticiparse para establecer los mecanismos necesarios para afrontarlo con éxito".

Por último, Ayuso ha señalado a la diversificación como otro desafío, argumentando que se trata de una "vía de estabilidad del sector ante los estrechos márgenes del medicamento", y se ha referido a la transformación digital y la inteligencia artificial como "el otro reto extraordinario que va a marcar la diferenciación y la competitividad de las empresas, tanto en la mejora de su eficiencia interna como de cara a la transformación de las farmacias".