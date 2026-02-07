Previsión meteorológica para este sábado, 7 de febrero: intervalos nubosos y fuertes vientos en el interior

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 7 de febrero, intervalos de cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de precipitaciones débiles en la mitad occidental de la Región por la tarde.

Las temperaturas en descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el interior durante la primera mitad del día y en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.