Previsión meteorológica para este viernes, 6 de febrero: rachas ocasionales muy fuertes en la mitad occidental

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 6 de febrero, intervalos de cielos nubosos, tendiendo a cubiertos por la tarde, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en el interior.

Las temperaturas irán en descenso y los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral y cotas altas, con rachas muy fuertes ocasionales en la mitad occidental.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.