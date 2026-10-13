Prisión provisional para dos sospechosos de tres robos con cuchillo junto a la estación de tren de Cartagena

Archivo - Sucesos.- Detenidas tres personas por agredir a un hombre para robarle en el centro de Cartagena - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones cometidos en la zona de la estación de ferrocarril de Cartagena. Ambos han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Los hechos ocurrieron de madrugada durante dos días consecutivos, cuando los presuntos autores abordaron a distintas víctimas en la vía pública y las intimidaron con un cuchillo para apoderarse de sus efectos personales, entre ellos dinero en efectivo, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.

En uno de los robos, una de las víctimas sufrió dos heridas por arma blanca, aunque las lesiones no revistieron gravedad, según ha informado la Policía Nacional.

Tras conocer los hechos, agentes de la Comisaría de Cartagena iniciaron una investigación para identificar y localizar a los responsables. Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos autores en un plazo de 48 horas.

El dispositivo policial establecido en la zona de la estación de ferrocarril permitió finalmente localizar y detener a ambos sospechosos. Durante las detenciones, los agentes intervinieron un cuchillo que uno de ellos llevaba oculto entre sus prendas de vestir y que, según la investigación, habría sido utilizado en los robos y para herir a una de las víctimas.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.