La producción industrial sube un 15,6% en abril en la Región de Murcia, segundo mayor ascenso por CCAA

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MADRID/MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 15,6% interanual el pasado abril en la Región de Murcia, segundo mayor ascenso por comunidades tras Andalucía (+21,8%), según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de la Región representa un aumento de nueve puntos y cuatro décimas porcentuales respecto a la tasa registrada en el mes anterior.

Según el destino de los bienes en términos anuales, destaca la influencia de los precios de la energía (31,6%), seguido de lejos por los de los bienes de equipo (+3,5%), los intermedios (+2,8%) y los bienes de consumo (+2,1%).

El índice general sin considerar el efecto de los precios de bienes energéticos ha aumentado un 2,4% en el último año, lo que supone un incremento de un punto y cuatro décimas porcentuales respecto a la tasa registrada en marzo.

En cuanto a la evolución mensual de los precios industriales, se ha producido un incremento del 5,7% en el IPI en la Región de Murcia respecto del mes anterior, con repercusiones positivas en todos los grupos de bienes, especialmente en la energía (+10,2%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, Los precios industriales subieron un 8,3% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%, su mayor incremento desde septiembre de 2022.

Con la tasa interanual del cuarto mes de 2026, en la que se notan, por segundo mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena dos meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual 1,4 puntos, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En los cuatro primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 68,2%.

TODAS LAS CCAA ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en abril tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Andalucía (+21,8%), Murcia (+15,6%), País Vasco (+13,3%) y Castilla-La Mancha (+10,3%), todas ellas por encima de la media nacional del 8,3%.

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Aragón (+1,3%), Navarra (+1,5%), Extremadura (+1,8%) y Cantabria (+2%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES SUBEN UN 1,7% MENSUAL POR LA GUERRA

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,1%) y la fabricación de otro material y equipo eléctrico (-2,9%).