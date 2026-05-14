PSOE acusa a Gobierno regional de "usar" la muerte de 2 agentes para "ocultar el abandono de los servicios públicos"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Región de Murcia (PSRM-PSOE), Isabel Gadea - PSRM - Archivo

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha denunciado este jueves lo que considera un "uso indecente" por parte del Ejecutivo de López Miras respecto al fallecimiento de dos guardias civiles en acto de servicio en Huelva, según ha informado el partido en un comunicado.

Para Gadea, el PP "usa" este suceso con el fin de "sacar rédito político" y "ocultar el abandono de los servicios públicos en la Región de Murcia"

La dirigente socialista ha respondido así a las recientes declaraciones del portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, sobre la falta de medios contra el narcotráfico.

A juicio de la portavoz regional del PSOE, el PP "miente" porque "no quiere que hablemos de que hay más de 2.000 estudiantes en barracones, del incumplimiento del plan de retirada de amianto, de la falta de climatización en las aulas o las goteras en centros educativos".

En el plano de la seguridad, la portavoz del PSRM-PSOE ha defendido la gestión del Gobierno de España, asegurando que desde 2018 se han incrementado los medios personales y materiales hasta alcanzar "cifras récord".

Gadea ha detallado que la Región cuenta actualmente con más de 4.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que supone un aumento de 668 efectivos (un 20% más) respecto a la etapa de gobierno del PP.

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez refuerza las plantillas, el último Gobierno del PP las recortó en 300 agentes en la Región de Murcia", ha aseverado la dirigente del PSRM-PSOE, que ha destacado además la aprobación de una oferta de empleo público con 3.000 nuevas plazas.

Tras trasladar el pésame a las familias de los agentes fallecidos, la formación socialista ha reiterado su rechazo al "uso partidista de las víctimas". "Vamos a seguir defendiendo unos servicios públicos de calidad frente al abandono del Gobierno de López Miras", ha concluido Gadea.